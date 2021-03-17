Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor
Vatandaşlar yeniden toplanacak Bilim Kurulu'nda alınacak kararları merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'nun yeni toplantı tarihi araştırılıyor. Peki, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? İşte, Bilim Kurulu toplantısı hakkında bilgi...
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar...
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
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