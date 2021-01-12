Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu'nda aşı takviminin ele alınması bekleniyor

Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi, aşılama takviminin belli olmasıyla yoğunlaşılan konulardan oldu. Diğer yandan koronavirüs günlük tablosunda vaka sayısında yaşanan düşüş sonrası kısıtlama kararlarının esnetilmesi için Bilim Kurulu'nda istişare edilecek olan konular gündeme geldi. En son geçen hafta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecine yönelik detaylar paylaşmıştı. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın bu haftaki tarihine yönelik henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu, çarşamba ya da perşembe günleri toplanıyor. Yapılacak ilk toplantıda Bilim Kurulu'nun bölgelere göre aşılama programını ve vaka sayılarında yaşanan düşüşü ele alması ön görülüyor.

BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI SON AÇIKLAMA

7 Ocak tarihinde geçen hafta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti;

Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra Acil Kullanım Onayı vererek aşı uygulama programına başlayacağız

Acil Kullanım Onayı’nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir. Bu süreçte aşıların tedarik planına uygun şekilde peyderpey ülkemize ulaşmasını bekliyoruz. Program dahilinde aşı teslim alındıkça Bilim Kurulumuzun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlarımızı aşılayacağız.

Aşı lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere bütün hastanelerimizi de kapsayan yaygın aşı merkezlerinin organizasyonu yapılmıştır. Tüm sürecin dijital olarak takip edilmesini sağlayacak uygulamalar ve risk öncelikli kurumlara ait veri tabanlarının oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Vatandaşlarımızın randevu alma süreçleri ve aşıya erişim yollarını öğrenebilecekleri, aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir.

Vatandaşlarımız ait oldukları sosyal ve demografik grupların sırasını web sayfasından takip edebilecektir. Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir.