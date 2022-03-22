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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısı kararları Bakan Koca'nın açıklamaları bekleniyor

#Bilim Kurulu Toplantısı#Sağlık Bakanlığı#Covid 19
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı kararları Bakan Kocanın açıklamaları bekleniyor

Bilim Kurulu Toplantısı kararları için gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına çevrildi. Koronavirüs salgınında vaka sayıların düşmesi ve hastalığın etkisini azaltması ile beraber yeni döneme girildi. Son yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nda açık havada maske takma zorunluluğu ve HES kodu uygulaması tamamen kaldırıldı. Kapalı alanlarda havalandırması yetersiz olan yerlerde devam eden maske zorunluluğunun ne zaman kaldırılacağı ise yine Bilim Kurulu tarafından kararlaştırılacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları ve toplantının tarihi hakkında bilgiler.

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Bilim Kurulu Toplantısı'nda gündeme gelecek konular için bekleyiş devam ediyor. Pandeminin başından beri aralıklarla toplanan Bilim Kurulu'nda açık alanda maske kullanımının kaldırılması kararlaştırıldı. kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılıp kaldırılmayacağı için beklentiler artarken gözler Bakan Koca'nın açıklamasına çevrildi. Bilim Kurulu en son 2 Mart tarihinde toplanmıştı. Yeni toplantının yapılacağı tarih ise henüz belli değil.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

-Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu Bilim Kurulu Toplantısı en son 2 Mart'ta gerçekleşti. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yeni toplantının ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Bilim Kurulu genellikle çarşamba yada perşembe günleri toplanıyor.

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KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 21 Mart Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 281 bin 242 testte 14 bin 933 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,28 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 756 bin 278, 2’nci dozda 52 milyon 934 bin 131 ve 3’üncü dozda 27 milyon 497 bin 601 olmak üzere toplam 146 milyon 503 bin 50 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

 

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#Bilim Kurulu Toplantısı#Sağlık Bakanlığı#Covid 19

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