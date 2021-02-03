Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Koca yazılı açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, koronavirüs gündemi ile geçtiğimiz hafta düzenlenmişti. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, aşılama sürecine yönelik bilgiler vermiş ve mutant virüse karşı alınan önlemleri değerlendirmişti. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bu hafta yapılan kritik toplantıda koronavirüste son durumun ele alınması ön görülüyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Video konferans şeklinde olacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

GEÇEN HAFTAKİ AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz hafta, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemi ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapmıştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından toplantı sonrası yaptığı paylaşımda "Bilim Kurulumuzda aşı programını ve öncelikli grupların durumunu değerlendirdik. Mutasyonun salgının seyrine etkisi ve salgının ülkemizdeki seyri gündemimizdeydi." ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada öne çıkan başlıklar şunlardı;

Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi.

Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler.

Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir. Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika’da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur.