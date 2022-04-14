Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakan Fahrettin Koca’dan Bilim Kurulu açıklaması

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Bilim Kurulu Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bilim Kurulu Toplantısı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.’ dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fahrettin Koca, ‘Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.’ Açıklamasını yaptı. Henüz toplantının günü açıklanmadı.

İşte açıklamanın tamamı…

Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.

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Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.

En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.