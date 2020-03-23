Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Aralık 2019’da, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan corona salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa'nın aksine Türkiye, hiçbir vaka tespit edilmeden önce çeşitli önlemleri devreye soktu. Bu önlemler dahilinde, ilk etapta, farklı üniversitelerden uzmanların yer aldığı 'Bilim Kurulu' oluşturuldu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?
Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı hakkında bilgi almak için araştırmalarına hız verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı hakkında son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da başlayacak toplantı ile yeni gelişmeleri konuşacak.
Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle