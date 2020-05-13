Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15.00'te video konferans yöntemiyle bir araya gelecek. Toplantı ardından basın mensuplarının karşısına çıkacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 17.00'de kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.



Kurul, koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları ve riskleri azaltmak için yapılması gerekenleri belirleyecek. Türkiye'deki duruma ilişkin son durumu ve verileri değerlendirecek olan Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün test sayısı 37 bin 351, vaka sayısı 1704, iyileşen hasta sayısı 3 bin 109, vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, toplam vaka sayısı 141 bin 475, toplam vefat sayısı 3 bin 894, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1045, toplam entübe hasta sayısı 576, toplam iyileşen hasta sayısı 98 bin 889 olarak açıklanmıştı.

Toplam vakaların %70'i iyileşmiş durumda

Son duruma ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"na "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." notunu düşmüştü.