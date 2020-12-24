Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu. Koronavirüs gündemi ile toplanan Bilim Kurulu’nda alınan kararları toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklıyor. Bakanlık tarafından toplantının 24 Aralık Perşembe günü yapılacağı ve Bakan Koca’nın saat kaçta açıklama yapacağı bildirildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın 24 Aralık Perşembe gününe ertelendiğini bildirdi. Toplantı saat 17:00’de gerçekleştirilecek ve toplantının ardından saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

BAKAN KOCA’DAN MUTASYON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste meydana gelen mutasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, “RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur” diyerek incelemelerin kısa sürede sonuçlandırılacağını söyledi. Bakan Koca’nın konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

“RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında (Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan grupları) gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.”

‘4 BİN 603 YOLCU İZOLASYONA ALINDI’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan gelen yolculara PCR testi yapıldığını, testleri negatif çıksa bile tüm yolcuların izolasyona alındığını duyurdu. Bakan Koca ayrıca, “14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapıldı. 4 bin 603 yolcu, bilgileri sisteme aktarılarak ikâmetleri ve kaldığı otellerde izolasyona alındı. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılıyor” bilgisini de verdi.