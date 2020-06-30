Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında!

Bilim Kurulu Toplantısı, Kabine Toplantısı ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme geldi. Korona virüs gündemine dair istişarelerin yapıldığı ve önemli kararların masaya yatırıldığı Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Ancak bu haftaki toplantının kesin tarihi henüz açıklanmadı. İşte, ayrıntılar.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta 24 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanmıştı.

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bilim Kurulu Toplantısı'nın kesin tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili sorulara yanıt vermişti. "Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz." diyen Bakan Koca, bu konunun Bilim Kurulunda gündeme gelmediğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nda olası sokağa çıkma kısıtlamasına da değinen Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."