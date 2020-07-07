Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında

Corona virüs tedbirleri ve normalleşme sürecine yönelik değerlendirmelerin masaya yatırıldığı Bilim Kurulu görüşmeleri gündemde yer alıyor. Sürece dair önemli kararların alındığı toplantı sonrası geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testleri, güncel vaka sayısı ve okulların açılması gibi önemli konulara değinmişti. İşte, Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili ayrıntılar.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta 1 Temmuz Çarşamba günü 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanmıştı. Kritik toplantısının bu hafta da çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı önemli açıklamalarda bulundu. Koca okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirme yapmıştı.

Koca, okulların açılmasıyla ilgili kaygıların bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da "Okulların açılmasına daha zamanımız var. Bilim Kurulunda bu konu bugün için gündeme gelmemiş oldu. Bunu salgının seyri belirler. Önümüzdeki haftalar salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulunda salgının, rakamların seyrine göre bu tartışılır. Alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa zaten bunu da paylaşırız." yanıtını verdi.

Okulların her ihtimale karşı önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında hazırlık içinde olduklarına değinen Fahrettin Koca, "Bu sadece salgına yönelik değil genel anlamda söylüyorum." ifadesini kullandı.

Koca, şu an bu konuyla ilgili herhangi bir gündemin olmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-20-00 saatleri arasındaki sokağa çıkma serbestisinin değişip değişmeyeceğine yönelik soruya karşılık, "Bununla ilgili herhangi bir gündem olmadı ama şunu söyleyebilirim; Büyüklerimizle ilgili özellikle bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Çünkü özellikle vefat edenlerin, yoğun bakım ve entübe olan hasta sayımızın yaş ortalamasının giderek arttığını görüyoruz." açıklamasında bulundu.