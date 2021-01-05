Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Aşı gündemiyle bu hafta toplanması bekleniyor

Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi, yeni haftayla beraber gündeme geldi. En son geçen hafta yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz sürecinin başladığını bildirmişti. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı çarşamba ya da perşembe günleri toplanıyor. Yapılacak ilk toplantıda koronavirüs aşılama programının duyurulması bekleniyor.

BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI SON AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemi ile toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapmıştı.

"Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır.

Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir" diyen Koca, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Bu süreçte aşılar, Bakanlığımıza ait iklimlendirme özelliğine sahip özel tasarlanmış araçlarla il depolarına dağıtılacaktır. Aşılama programı başladığında atılacak adımlar ve aşılamada öncelik sıralaması Bilim Kurulumuzca belirlenmişti. Bu stratejinin ilk basamağında yer alan sağlık çalışanları ve huzur evlerinde bulunan kişilerin aşılanmasına ilk olarak başlanacaktır. Bütün Aile Sağlığı merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde aşı yapılması için planlama yapılmış durumdadır. Bilim Kurulumuz Covid-19 aşılaması ile ilgili uygulamaya yönelik konuları tartışmış ve hastalık riskini en aza indirecek şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu kurallar ile uygulama kılavuzları önümüzdeki günlerde hem sağlık kuruluşlarımıza iletilecek. Ayrıca bilgilendirme amaçlı bir web sayfası ve süreç yönetimi açısından bir mobil uygulama da devreye alınacaktır.

Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile 2 doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki 2 haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir."

Koca, vatandaşların öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıları, ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak yaptırabileceklerini bildirdi.

Vatandaşların konumlarına göre risk sıralamasını Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinden takip edebileceğini de aktaran Bakan Koca, aşı dağıtım ve uygulama sonuçlarının anlık ve canlı olarak paylaşılacağını bildirdi. Koca, "Aşılama önceliğinde Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejik plan dışında hiçbir öncelik tanınmayacaktır. Aşılama programının başarıyla uygulanması için her bir vatandaşımız da bu stratejiye uygun olarak sırasını beklemelidir. Aşılama programımızın başlaması ile birlikte ülkemizin aşılama konusunda ne kadar tecrübeli ve yetkin olduğuna herkes şahit olacaktır. Halk sağlığının korunmasında tüm mevcudiyetimizi ortaya koyarak mücadele edeceğimizden emin olabilirsiniz" açıklamasında bulundu.