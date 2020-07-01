Bilim Kurulu Toplantısı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında Bilim Kurulu Üyeleri'nce gerçekleşiyor. Corona virüs gündemine dair önemli kararların ele alındığı toplantı sonrası, Sağlık Bakanı Koca, vaka sayısı ve korona virüste alınması gereken önlemleri değerlendiriyor. Son günlerde vaka sayısındaki artışla beraber gözler bu hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalarına çevrildi. Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. İşte, ayrıntılar.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle başladı.

Toplantının başlıklarından birisi de aşı çalışması. Eylül ve Ekim aylarında ikinci dalga olacak mı? Buna dair de Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirme yapması bekleniyor.

Toplantı sona erdikten sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesiyle ilgili gelinen son durumla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulunacak.

GEÇEN HAFTAKİ TOPLANTIDA HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı sonrası sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili sorulara yanıt vermişti. "Biz önümüzdeki dönemde bu anlamda genel anlamda sokağa çıkma kısıtlılığı ve yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz." diyen Bakan Koca, bu konunun Bilim Kurulunda gündeme gelmediğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nda olası sokağa çıkma kısıtlamasına da değinen Bakan Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi."