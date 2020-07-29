Bilim Kurulu toplanıyor - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
Kabine Toplantısı ardından Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası basın açıklaması yapacak. Koronavirüs ile ilgili son verileri paylaşacak olan Koca’nın Kurban Bayramı önlemleriyle ilgili açıklaması yapması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşiyor. Haftalık olarak gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı’nda Coronavirüs gündemine dair önemli kararların ele alındığı toplantıda, vaka sayısındaki son durum ve önlemlere yönelik kararlar, masaya yatırılıyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek. Toplantının ardından saat 16.00’da Sağlık Bakanı Koca basın açıklaması yapacak.
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