Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Gözler kısıtlama kararlarında... Bakan Koca açıklama yapacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Sağlık Bakanı Koca'nın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Toplantının ardından saat 17.00'de Bilim Kurulu toplandı.

Koca'nın, Kluge ile yapacağı görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alındı.

Sağlık Bakanı Koca, saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI SON AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemi ile geçen hafta toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapmıştı.

"Aşılardan rastgele örnek olarak alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarlarına sevk edilerek analiz süreci başlamıştır. Olumlu bulunması durumunda TİTCK tarafından Acil Kullanım Onayı verilecektir" diyen Koca, açıklamanın devamında şunları kaydetti:

Aşılama takviminin toplumdaki bağışıklık oranını en üst düzeye, en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Bu nedenle oluşturulan risk sıralamasına göre, vatandaşlarımızın aşılanmasının ülke çapında bir program ile mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması hedeflenmektedir. Aşı ile oluşturulan bağışıklık yanıtı ikinci doz uygulaması ile daha da artmaktadır. Salgının hızının yavaşlamış olması da göz önüne alınarak inaktif aşının 28 gün ara ile 2 doz olarak yapılması uygun bulunmuştur. İkinci doz aşı yapıldıktan sonraki 2 haftayı da kapsayacak şekilde sıkı korunma tedbirlerinin sürdürülmesi önem arz etmektedir."

Koca, vatandaşların öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıları, ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak yaptırabileceklerini bildirdi.