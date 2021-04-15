‘Bilim Kurulu düşüncesini özgürce ifade etmeli’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu’yu, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

RAMAZANI NİYE BEKLEDİK?

Fincancı, Kılıçdaroğlu’ndan ‘Ölümleri Durdurun’ sloganı ile Ankara ve bütün illerde yapılması planlanan protestolar için destek talep etti. Fincancı görüşmede, “Bugün geldiğimiz noktada 5 dakikada bir insan yitiyor resmi rakamlarda. Yine resmi rakamlara göre 60 bine dayandı hasta sayısı. Resmi olmayan rakamlarda, zatürre oranına göre hesaplarsak 90 bine ulaşıyor vaka sayısı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Fincancı ve beraberindeki heyeti dinledikten sonra, “TTB bu konuda üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirdi. Bilim Kurulu var ama TTB’den daha fazla veri alabiliyoruz. Bilim Kurulu rehin alınmış durumda. Düşüncelerini özgürce ifade edemiyorlar. Bir sözcüleri bile yok. Bilim insanının normalde bir sözcü seçmesi lazım. Önlemler alındı ama alınan önlemler siyasiler tarafından açıklanıyor. Oysa bu bir sağlık konusu. Sağlık çalışanlarının bu konuda kendi düşüncelerini ifade etmeleri gerekiyor.”

KILIÇDAROĞLU VE 9 VEKİLE FEZLEKELER MECLİS’TE

Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Fezlekeleri Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri şöyle: CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek ve Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Fethi Açıkel, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile HDP milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Kemal Bülbül.” 7 CHP’li hakkında fezlekenin, partinin “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” broşürü nedeniyle hazırlandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun fezlekelerle ilgili ilk yorumu “Yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan” oldu.

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