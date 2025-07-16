Bilim insanı olmak isteyenler TÜBİTAK Fen Lisesi için son gün

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Merkezi Yetenek Sınavında başarılı olanlar, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi içinde, deniz kenarında doğa ile iç içe konumlanmış modern ve güvenli kampüste ileri düzey bilim temelli eğitim fırsatı yakalayacak. Öğrenciler, bilimsel meraklarını keşfederek akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyecek.

12 SAAT LABORATUVARDA

Gebze Yerleşkesinde, deniz kenarında, doğa ile iç içe yüksek nitelikli eğitim fırsatı sunan okulda öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji derslerini tüm sınıf seviyelerinde haftada 4’er saat laboratuvar ortamında uygulamalı olarak işliyor. Yaptıkları deneyleri bilimsel raporlarla değerlendirerek öğrenme süreçlerini derinleştiriyor.

Yurt içi ve yurt dışı yaz/kış okulları ile bilimsel etkinliklere katılım sağlıyor.

BİLGİSAYARLAR OKULDAN

Her bir öğrenci dizüstü bilgisayar, yardımcı kitap, okul kıyafeti desteğinden yararlanıyor, TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri bünyesindeki laboratuvarlarda araştırma ve gözlem yapma olanağı sunuluyor. Hazırlık sınıfından itibaren aylık burs ve kariyerlerine yön verecek mentorluk desteği veriliyor.

Gençleri ulusal ve uluslararası ölçekte geleceğin araştırmacıları ve teknoloji liderleri olarak yetiştirmeyi hedefleyen okul, bilim temelli bir gelecek hedefleyen öğrencileri, bu ayrıcalıklı eğitim ortamına davet ediyor.

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TÜBİTAK Fen Lisesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle, Millî Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğinde 2021’de açıldı.