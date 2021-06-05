‘Bilim-2’ müsilajın peşinde... 'Böylesini görmemiştik'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) araştırma gemisi Bilim-2, son dönemde Marmara Denizi’nde görülen deniz salyalarının oluşumuyla ilgili araştırma yapmak için 3 gündür Marmara Denizi’nde çalışma yürütüyor. 15 bilim insanından oluşan toplam 25 kişilik mürettebatıyla 4 gün daha inceleme yapacak olan gemi, topladığı verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacak.

OKSİJEN KALMAMIŞ

Araştırma gemisi 3 günlük incelemenin ardından önceki akşam Haydarpaşa’ya döndü. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi ve enstitü müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu 3 gündür Marmara Denizi genelinde süren çalışmalarıyla ilgili olarak, “Gerçekten müsilaj çok yaygın. Sadece gördüğümüz deniz yüzeyinde değil, bütün deniz su kolonunda da jelimsi bir yapı hâkim. Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Oksijen seviyeleri ciddi bir şekilde azalmış durumda, hızla önlem almamız gerekiyor. Müsilaj ilk defa olmuyor evet ama bu kadar yaygın bir biçimde ilk defa gördük” diye konuştu.

5-6 YILDA TOPARLAR

Arıtmanın üst seviyelerde yapılması gerektiğini vurgulayan Salihoğlu, şu bilgileri verdi: “Arıtılmadan giren atıklar havzadan, nehirlerden giren tarımsal girdiler, endüstri girdileri çok etkilemiş. Gördüğümüz kadarıyla besin tuzu dediğimiz bu kirliliğin en azından hızla azaltılması lazım. Yarıya indirebilirsek ancak 5-6 yılda oksijendeki eşik değerleri biraz aşmaya başlarız.”

BOĞAZ’IN EN KİRLİ 5 NOKTASI

Atık suların özellikle İstanbul Boğazı’nın alt suyuna deşarj edildiğini anlatan Salihoğlu, şunları söyledi: “Bu atık suların Karadeniz’e gideceği varsayılıyor. Alt su Karadeniz’e geçiyor ama bunun ciddi bir kısmı üst suya karışıyor ve Marmara’ya geri dönüyor. Biz hem bakanlıkla hem de belediyelerle yakın çalışıyoruz.

Nerelerde arıtmalar var biliyoruz, hangi seviyede arıtıldığını biliyoruz. Örneğin Kadıköy, Yenikapı, Üsküdar, Baltalimanı ve Paşabahçe ön arıtma tesislerinde iyileşme planlarının yapılması önerilerimiz arasında. Sadece deşarjlar değil nehirlerde çok önemli, özellikle Susurluk havzasındaki tüm akarsularda kirlilik oranlarını düşürmeye yönelik çalışmalar yapılmalı. Bunlar da önerilerimiz arasında. Bilim-2, 40 yıllık bir gemi. Birçok teknolojik cihazla donatılmış ama yeni bir gemiye de ihtiyacımız var.”

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün Bilim-2 araştırma gemisi, 2017’den bu yana yürütülen Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında çalışma yürütüyor.

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