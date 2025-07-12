Bilgisayarın ardındaki suçlular yakalandı

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Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre ‘çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘yasadışı bahis’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 346 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ‘araç kiralama’, ‘kapora bedeli’, ‘yüksek kazanç’ ve ‘kiralık bungalov’ temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Ayrıca yasadışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, yasadışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

99 TUTUKLAMA

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Operasyonlarda 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin TL değerinde 7 araca ve 1 işyerine el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 99’u tutuklandı, 60’ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.