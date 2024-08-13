Bilgisayar oyunundan etkilenip dehşet saçmıştı! Çarpıcı detaylara CNN TÜRK ulaştı: Göreve giderken fark edip yakaladı! 'Çatılara çıkarak etrafı gözlemlemiş'

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CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, Eskişehir'deki olayın ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

O dehşet anlarının yaşandığı yerdeyiz. Burası Tepebaşı Uluönder Mahallesi. Saldırgan, bilgisayar oyununu oynadıktan sonra bu noktaya geldi. Bu binanın boş alanında kıyafetlerini değiştirdi ve kaskını çelik yeleğini taktı, ardından caminin bulunduğu kısma doğru ilerledi. Çocuğun oynadığı oyun kesici aletlerle ilgili oyundu.

Sabah erken saatlerde buraya geldik, vatandaşlarla konuşma fırsatı bulduk. Vatandaşların dediklerine göre saldırgan daha önce bu noktaya gelmiş, çatılara çıkarak etrafı gözlemlemiş.

Kıyafet değiştirdikten sonra cami parkına hareket etti. Elinde biber gazı bıçak ve pala vardı. Girdikten sonra koşarak ilerledi. İçeride park ve oyun alanları var. Vatandaşlar çay içip sohbet ediyordu. Buraya gelip sağa sola bakıp bir kişiyi bıçakladı, daha sonra ilerleyip bir kişiyi daha bıçakladı. Sonraki hedefi de tramvay durağı oldu. Orada da bir kişiyi bıçakladı. Toplamda 5 kişi yaralandı.

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GÖREVE GİDEN POLİS MEMURU YAKALADI

Görev yerine giden polis memuru fark edip takip ederek yakalandı. Bugün burası ıssız. Çocukları göremiyoruz. Saldırgan gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor. Dikkat çeken bir detay vardı; saldırganın daha önce saldırıyı planladığı ortaya çıktı. Duşumu alıp ekipmanlarımla dışarı çıkacağım, arabayla ya da toplu ulaşım aracıyla saldırıyı gerçekleştireceğim yere gidip kıyafetlerimi değiştireceğim. Baltamı yeleğimi alıp herkese saldırıyorum ifadelerini kullandı. Bunu sosyal medyadan paylaşmıştı. Orta halli mahallede büyüdüm, ortaokul yıllarımın sonlarına doğru insanlara karşı nefretim arttı dedi ifadesinde.

Murat Bekmezci'ye konuşan Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, olaya ilişkin şunları anlattı:

"Sizlerin aracılığınızla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim mahallemizde 2021 yılına kadar oturdular, daha sonra ev alıp taşındılar.

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Anne - baba çalıştığı için anneanne ve dede baktı çocuğumuza. Normal bir aile, normal ailemizin çocuğu. Yani böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorduk.

SALDIRIDAN SONRA NELER YAŞANDI?

İki bloğumuzun arasında üstünü değiştirdikten sonra caminin çay ocağına geliyor. Çay ocağına geldikten sonra gözüne kestirdiği mi, takip ettiği mi diyelim bilemiyorum bıçaklıyor. Birkaç kişiyi kovalamış, parkın içinde de birkaç kişiye bıçağı salladıktan sonra muhtarlığımızın önünden geçiyor.

Polisimiz olmasaydı daha çok şeyler olabilirdi. Burası aktarma noktası olduğu için kalabalık, yoğunluk çok olur. Hep de yaşlılarımızı seçmiş. Geçmiş olsun diyorum halkımıza."

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BAKAN GÖKTAŞ: DURUMUN ACİLİYETİNİ GÖZLER ÖNÜNE KOYDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralamasına ilişkin, "Dün yaşanan bu olay, durumun vahametini ve aciliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Ailelerden de bu konuda mesajlar alıyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında kamuoyuyla paylaştığımız Aile Eylem Planı'mızda da önemli yer verdiğimiz dijital bağımlılıkla mücadele etmeye kararlıyız." dedi. (AA)