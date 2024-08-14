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Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

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#Eskişehir#Kask#Nazi Kaskı
Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 10:39

Eskişehir'de hücum yeleği, Nazi kaskı ve gözlük takıp sebepsiz yere 5 vatandaşı bıçakla saldırarak yaralayan şüphelinin yurt dışından sipariş ettiği yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskıyla ilgili bir forum sitesinde yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz gün Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan insanlara bıçakla saldırarak 5 vatandaşı yaralamıştı.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

FORUMDA BAŞLIK AÇIP SORULAR SORMUŞ

Olay yurt genelinde büyük yankı uyandırırken, o şahsın saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden şüpheli, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı.

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Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

O başlığı açan kişinin Eskişehir'de saldırı gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptığından habersiz olan diğer kullanıcılar ise 'Skreewie' kullanıcı isimli şahsın kendilerine yönelttiği soruları cevapladı. Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi.

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

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#Eskişehir#Kask#Nazi Kaskı

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