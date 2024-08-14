Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçaklamıştı... Kafasındaki kaskla ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı

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Geçtiğimiz gün Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan insanlara bıçakla saldırarak 5 vatandaşı yaralamıştı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanmıştı.

FORUMDA BAŞLIK AÇIP SORULAR SORMUŞ

Olay yurt genelinde büyük yankı uyandırırken, o şahsın saldırıda kullandığı kaskı yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden şüpheli, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı.

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O başlığı açan kişinin Eskişehir'de saldırı gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptığından habersiz olan diğer kullanıcılar ise 'Skreewie' kullanıcı isimli şahsın kendilerine yönelttiği soruları cevapladı. Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi.