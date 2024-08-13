Bilgisayar oyunu oynar gibi sokakta dehşet saçtı: 5 yaralı

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ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde 18 yaşındaki Arda K. iddiaya göre evinde bilgisayar oyunu oynadı. Oyundan etkilenen Arda K. maske, kask ve gözlük takıp hücum yeleğini giydi. Göğsüne de Nazilerin ‘kara güneş’ amblemini yapıştıran Arda K. elinde balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren Arda K. çay bahçesinde oturan ve Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara balta ve bıçakla saldırdı.

5 kişi, Arda K.’nin saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark edince müdahale etti. Kaçan Arda K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada ‘Skreewie’ adını kullanan Arda K. manifestosunda ‘Bu tamamen bir lonewolf (yalnızkurt) saldırısıdır’ diyor.

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Kendisini ‘temizleyici, ‘aziz’ olarak tanımlayan Arda K. hazırladığı 17 sayfalık manifestosunda saldırı öncesi hazırlıkları, saldırı anı ve yakalanması halinde yapacaklarını tek tek not almış.