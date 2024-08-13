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Bilgisayar oyunu oynar gibi sokakta dehşet saçtı: 5 yaralı

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#Eskişehir#Arda K.#Pubg
Bilgisayar oyunu oynar gibi sokakta dehşet saçtı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

Eskişehir’de iddiaya göre oynadığı bilgisayar oyunundan etkilenen 18 yaşındaki Arda K. hücum yeleği, kask ve maske takıp eline aldığı balta ve bıçakla sokakta dehşet saçtı. 5 kişiyi yaraladığı saldırıyı canlı yayınladı.

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ESKİŞEHİR’in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi’nde 18 yaşındaki Arda K. iddiaya göre evinde bilgisayar oyunu oynadı. Oyundan etkilenen Arda K. maske, kask ve gözlük takıp hücum yeleğini giydi. Göğsüne de Nazilerin ‘kara güneş’ amblemini yapıştıran Arda K. elinde balta ve bıçakla sokağa çıktı. Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren Arda K. çay bahçesinde oturan ve Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara balta ve bıçakla saldırdı.

Bilgisayar oyunu oynar gibi sokakta dehşet saçtı: 5 yaralı

5 kişi, Arda K.’nin saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark edince müdahale etti. Kaçan Arda K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan 7 kişi, hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada ‘Skreewie’ adını kullanan Arda K. manifestosunda ‘Bu tamamen bir lonewolf (yalnızkurt) saldırısıdır’ diyor.

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Bilgisayar oyunu oynar gibi sokakta dehşet saçtı: 5 yaralı

Kendisini ‘temizleyici, ‘aziz’ olarak tanımlayan Arda K. hazırladığı 17 sayfalık manifestosunda saldırı öncesi hazırlıkları, saldırı anı ve yakalanması halinde yapacaklarını tek tek not almış.

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#Eskişehir#Arda K.#Pubg

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