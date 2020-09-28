Bilgisayar olmaması kabul edilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üniversite öğrencileri ile yaptığı videokonferans toplantısına CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ile Gökçe Gökçen eşlik etti. Öğrenciler uzaktan eğitim ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, online eğitim çalıştayı yapılmasını önerdi. Öğrencileri dinleyip, çözüm önerilerini anlatan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

“Öğrencilerin, özellikle de üniversite öğrencilerinin sorunlarına pandemi süreci, yeni sorunların eklenmesine yol açtı. Bunları biz yakından izliyoruz. Sorunların çözümünü sağlayacak olan kurum siyaset kurumu. Parlamentoda bu sorunlar bir şekilde dile getirilecek ve milletvekilleri sizin sorunlarınızı çözmek için yasal değişiklikler yapılması gerekiyorsa yasal değişiklikler yapılacak. YÖK’e veya üniversitelere bütçe yasası hazırlanırken üniversitelere daha fazla bütçe konulması yoluyla sorunlar belki büyük ölçüde çözülebilir.

YOKSUL AİLE SAYISI BELLİDİR

Üniversite öğrencilerinin bilgisayarının olmamasını 21. yüzyılda zaten kabul edemeyiz. 21 yüzyıldaysanız, bütün dünya teknolojik gelişmeleri yaşıyorken bizim gençlerimizin bir kısmının evinde bilgisayar, internet olmaması aslında 21. yüzyılın büyük ayıbı. Bir yoksulluk envanterini oluşturmaya çalışıyoruz belediyelerimiz aracılığıyla. Belki iktidarın elinde de böyle bir envanter vardır. Dolayısıyla yoksul aileler üç aşağı beş yukarı belidir ve o ailelerin internet harcamalarını belki bir şekilde siyasal iktidar karşılayabilir.

EVRENSEL HİZMET FONU’NDAN ALINSIN



Bilgisayar için de şunu söylemek isterim: Evrensel Hizmet Fonu diye bir fon var, genel bütçe dışında. Bu fonda biriken paralar var. Bu fonda biriken paraları kullanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ile işbirliği yaparak, Evrensel Hizmet Fonu kaynaklarından bilgisayarı olmayan öğrencilere bilgisayar sağlayabilir. Biz ısrarla ‘bu Evrensel Hizmet Fonu’nda biriken paralar ne oldu?’ diye soruyoruz. Gençler bunu pek sormuyor, belki haberleri de yok. Bu fonun özellikle teknolojik altyapı yetersizliği yaşayan okulların, öğrencilerin sorunlarını çözmekte kullanılması gerekiyor.”

TELEVİZYONSUZ 750 BİN HANE VAR

“21. yüzyılın Türkiye’sinde evinde televizyonu olmayan 750 binin üzerinde hane var. Türkiye’nin fırsat eşitliği, eğitimdeki eşitsizliğin hangi boyutlarda olduğunu göstermesi açısından sadece bu rakamlar yeterli. 2 milyonun üzerinde internete erişemeyen aileler var. Kaldı ki televizyonu olup altıdan fazla nüfusu olan 2 milyonun üzerinde de hane var. Bir ülkede demokrasinin gelişmesi ve demokratik bir ortamda hepimizin nefes alması için bir temel soruyu hepimiz sormalıyız. Nedir o temel soru? Ben vergi ödüyorum, ödediğim vergiler nereye harcanıyor? Bu soru demokrasinin çıkış kaynağıdır aslında. Doğduğumuz andan itibaren ölünceye kadar her alanda vergi var ve onun için demokrasiyi savunacaksak ve ülkemizde demokrasi istiyorsak ülkeyi yönetenlerin sizin sorularınıza vereceği en ciddi cevap; toplanan vergiler nereye harcandı?”