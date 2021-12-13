Bilgiç: Siz de ‘erkeğimiz’ deyin, ne var

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MECLİS’te önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde hava sakin geçerken, bu kez ‘üslup’ ve kavramlar üzerinden atışma yaşandı. İlginç tartışma tutanağa şöyle yansıdı:

Cahit Özkan (AK Parti Grup Başkanvekili): ‘Kadınlara karşı savaş açtınız’ dediler. Arkadaşlar, iş gücüne katılım oranını yüzde 25’ten yüzde 40’lara çıkaran, ‘kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans’ ilkesiyle mücadeleyi ortaya koyan, anayasal ve yasal reformlarla pozitif ayrımcılığı hayata geçiren, 81 ilimizde açtığımız şiddeti önleme ve izleme merkezlerinde 160 binden fazla kadınımıza hizmet veren...

Meral Danış Beştaş (HDP Grup Başkanvekili): ‘Kadınımız’ yok ya.

Özkan: Kadının güçlenmesi programı ödeneğini 943 milyon liraya çıkaran yine Cumhur İttifakı’dır.

Beştaş: Sayın Başkan, ‘kadınımız’ ve ‘kadınlarımız’ lafını geri alsın.

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Özkan: Yahu, ‘kadın’, ‘kadın’ ya, tamam ya. ‘Kadın’ da ‘kadın’, ‘kadınımız’ değil, ‘kadın.’

Beştaş: ‘Kadınımız’ ve ‘kadınlarımız’ lafını kabul etmiyoruz.

Süreyya Sadi Bilgiç (Başkanvekili): ‘Kadınımız’ demek -siz de ‘erkeğimiz’ deyin- kötü bir şey değil ki. Ne var yani?

Beştaş: Demiyoruz, demiyoruz.

KANAL İSTANBUL İDDİASINA YANIT

BAKAN Murat Kurum, “Kanal İstanbul projesine bürokratlar direniyor” iddiasını da şöyle yanıtladı: “Şimdi de ‘Kanal İstanbul Projesi’nde bürokrat direniyor’ diye bir yalanı piyasaya sürdünüz. İşte bahsettiğiniz bürokratlar burada, biz bugüne kadar hiçbir tehdit karşısında susmadık, bundan sonra da susmayacağız. Milletin destekleriyle Kanal İstanbul Projesi’ni de yapacağız. Bir bakıyorsunuz müteahhitler tehdit ediliyor, bir bakıyorsunuz devlet kurumları, kurumların başındaki yöneticiler tehdit ediliyor, vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Bugün bu siyaset dilini kullananlar, siyasi geçmişinde tehditten başka bir şey olmayanlardır. Bu zihniyet şimdi hiçbir mahcubiyet duymadan bu aziz milletle helalleşmekten bahsediyor. Milletten özür dilemesini bilmeyenler milletten helallik isteyemez. Büyük projelere imza atmıyor diye iftira attığınız bürokratlar, mahkemede korkuttuğunuz memurlarımız, ‘AK Parti’ye oy veren öğretmene öğretmen demiyorum’ dediğiniz yavrularımız sizi affetmez, haklarını helal etmez.”

TEBRİK SIRASI

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Oylama sonrasında bakanlıkların bütçesi kabul edilince AK Parti sıralarında oturan milletvekilleri koşar adımlarla dört bakanın bulunduğu bölüme gelerek bakanları tebrik sırasına girdi.

TÜRKSAT 5B UYDUSU 19 ARALIK’TA UZAYDA

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni haberleşme uydusu TÜRKSAT 5B’nin 19 Aralık’ta uzaya fırlatılacağını söyledi. Karaismailoğlu dün, bakanlığının Meclis’teki bütçe görüşmelerinde özetle şunları söyledi:

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“Uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesi ile elektronik haberleşme altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracağız. Önümüzdeki dönemde 6G, yüksek hızlı Türkiye’nin kablosuz sinir sistemi olacak.

TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 06.58’de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak. Milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’nın montaj, entegresyon ve testleri Ankara’da devam ediyor. Böylece haberleşme uydusu üretilen 10 ülke arasında yer alacağız.

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Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü’nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım geçişi olan. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de Kanal’ın altından tünel ile geçecek şekilde planladık.”

PEMBE GÖZLÜKLE

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye pembe gözlükle çıkıp sunum yapan bakanları eleştirdi: “Sayın bakanlar, okuma gözlüğünüzü kürsüde unutmuşsunuz. Çünkü başka türlü böyle bir pembe tablo çizme şansınız yok.”

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SAĞLIKÇILARIN MAAŞ ZAMMI YENİ HALİYLE BÜTÇE SONRASI

SAĞLIK çalışanlarının maaş zammı düzenlemesi bütçe görüşmelerinin sonuna kaldı. Sağlık çalışanlarının tümünü kapsamadığı için eleştirilen doktorlara yönelik zam düzenlemesi, yeniden düzenlenmek üzere yasa metninden çıkarıldı. Sanayi Komisyonu’nda dün yasa metninden çıkarılan maaş düzenlemesinin, sadece doktorları değil diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde yenilenerek bütçe görüşmelerinin ardından Meclis’ten geçirileceği bildirildi.

EKSİKLER VARDI

Muhalefet kaynakları da Hürriyet’e şunları söyledi:“Teklif, doktor maaşlarında artış getirmesi nedeniyle olumluydu, ancak önemli eksiklik ve yetersizlikleri vardı. Yeni düzenlemeyi bekliyoruz.”

MASKELER ÇIKTI MESAJI

MECLİS Genel Kurul tutanağı tam 20 aydır, “7 Nisan 2020 tarihli 78’inci Birleşim’den itibaren koronavirüs salgını sebebiyle Genel Kurul Salonu’ndaki Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve görevli personel maske takarak çalışmalara katılmaktadır” dipnotuyla kapanıyor. Ancak biraz tedbir yorgunluğu biraz da aşılamanın verdiği güvenle reflekslerde zayıflama görülmüyor değil. Rehavet özellikle uzun saatler süren bütçe görüşmesinde kendini gösteriyor. Sohbet ederken birbirini duymaya çalışan milletvekilleri öncelikle “mesafe” kuralını terk ediyor. Daha sonra maskeler inip her an takılacakmış gibi kulaklarda küpe oluyor.

Meclis Başkanvekilleri, bazen “Maskelerinizi takın” gibi genel çağrıda bulunurken bazen de doğrudan isim söyleyerek uyarıyor. MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan son uyarısında, “Arkadaşlar bazı milletvekillerimiz bize mesaj atıyorlar ‘Yeine maskeler çıktı’ diye. Herkes maskeyi taksın” diyerek kaynağını da açıkladı.