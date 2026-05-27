Bilgi Üniversitesi’nde akademik takvim değişmedi

Konuyla ilgili kayyum raporu ve YÖK’ün değerlendirmesinin Cumhurbaşkanı’na sunulmasının ardından 25 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla üniversitenin yeniden eğitim öğretime devam etmesine karar verildi. Sürece ilişkin Bilgi Üniversitesi’nden duyuru yayımlandı: “Üniversitemizin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte üniversitemiz mevcut akademik ve kurumsal yapısıyla eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor. Öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri olan akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavları, daha önce ilan edildiği şekilde 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.”