×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bilgi Üniversitesi’nde akademik takvim değişmedi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Bilgi Üniversitesi#Akademik Takvim#Eğitim Öğretim
Bilgi Üniversitesi’nde akademik takvim değişmedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 07:00

RESMİ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 21 Mayıs’ta İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izinleri durdurulmuştu.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili kayyum raporu ve YÖK’ün değerlendirmesinin Cumhurbaşkanı’na sunulmasının ardından 25 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla üniversitenin yeniden eğitim öğretime devam etmesine karar verildi. Sürece ilişkin Bilgi Üniversitesi’nden duyuru yayımlandı: “Üniversitemizin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte üniversitemiz mevcut akademik ve kurumsal yapısıyla eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyor. Öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri olan akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavları, daha önce ilan edildiği şekilde 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.” 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Bilgi Üniversitesi#Akademik Takvim#Eğitim Öğretim

BAKMADAN GEÇME!