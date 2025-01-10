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Bilge Sitesi davasında 21 yıl ceza alan eski başkan tahliye edildi

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#Bilge Sitesi#Dava#Kadir Kara
Bilge Sitesi davasında 21 yıl ceza alan eski başkan tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 22:31

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 8 Ocak’ta yapılan karar duruşmasında 21 yıl hapis cezası alarak tutuklanan önceki dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç yapılan itiraz üzerine “adli kontrol şartıyla” tahliye edildi.

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Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili davada “bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, fenni mesul Haluk Koç ve eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun, avukatları tarafından Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz üzerine “adli kontrol şartıyla” tahliye edildi.

Bilge Sitesi davasında 21 yıl ceza alan eski başkan tahliye edildi
Eski Belediye Başkanı Kadir Kara

Davanın başından beri tutuklu bulunan Fenni mesül Ayhan Gedik’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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#Bilge Sitesi#Dava#Kadir Kara

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