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Biletleri hızla tükeniyor

Güncelleme Tarihi:

#Andrea Bocelli#Tenor#Bilet
Biletleri hızla tükeniyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 07:00

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, İstanbul’a geliyor.

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Ünlü sanatçı, BWO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ organizasyonuyla 8 Haziran 2024’te Beşiktaş Dolmabahçe Stadyumu’nda on binlerce kişiye seslenecek. Hayranların büyük heyecanla beklediği konserin biletlerine de ilgi büyük oldu. 10 gün önce satışa çıkan Andrea Bocelli konserinin biletlerinin yüzde 60’ı şimdiden tükendi. Konsere özellikle kadın müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Satılan biletlerin yüzde 62’si kadınlar tarafından satın alındı. Bocelli, 8 Haziran 2024 konseri öncesinde İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelmiş ve toplantıda barış mesajları vermişti.

SAVAŞ APTALCA

Ünlü tenor, “Kendi müziğimle dünya çapındaki güncel şartların daha da iyileşmesine bir katkım olursa ne mutlu bana. Yani ben sesimden feragat edebilirim yeter ki barış tesis edilsin. Savaş bence çok aptalca bir şey. Korkunçluğu bir yana, en aptalca şey, insanlığın hatası” diye konuşmuştu.

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HAZİRANDA GELECEK

Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü’ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen Andrea Bocelli’nin Hollywood Walk of Fame’de bir yıldızı da bulunuyor.

 

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#Andrea Bocelli#Tenor#Bilet

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