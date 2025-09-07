Biletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ tren

Haberin Devamı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan ve İstanbul’dan başlayıp Avrupa’nın çeşitli ülkelerini ziyaret ederek yolculuğunu Paris’te tamamlayacak olan turistik tren seferi başladı. Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk turistik seferi ‘İstanbul-Paris 2’ sefer adıyla dün Halkalı İstasyonu’ndan yola çıktı. Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal isimli turistik trenle nostaljik ve lüks bir yolculuğa çıkan turistler, trene binmeden önce fotoğraf çektirirken, tren çalışanları onları saksafon çalarak karşıladı.

14 VAGONDA 52 YOLCU

Halkalı İstasyonu’ndan yolcuların gecikmesinden dolayı 1 saatlik rötarla saat 11.20’de yola çıkan lüks tren, 7 gün sürecek rotasını, sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya, Avusturya’dan geçerek yolculuğu Paris’te tamamlayacak. İstanbul’dan 52 yolcuyla yola çıkan 14 vagonlu turistik trenin bilet fiyatları, 16.900 Euro (821 bin lira) ile 28.500 Euro (1 milyon 378 bin lira) arasında değişiyor.

LÜKS KABİNLER VE YEMEKLER

İçinde ahşap kaplı uyku kabinleri ve canlı müzikli restoranı olan lüks trende ziyaret edilen ülkelere özgü özel yemekler sunulacak. Lüks tren seferleri 14, 17 Eylül, 20 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde devam edecek. Bu seferlerle turizme katkı sağlanması ve tren yolculuğu geleneğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

