×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Biletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ tren

Güncelleme Tarihi:

#Lüks Tren#Altın Kartal#Avrupa Yolculuğu
Biletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ tren
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 07:00

İstanbul’dan başlayıp 7 gün sürecek yolculuğun ardından Paris’e ulaşacak olan turistik tren Altın Kartal’ın Avrupa yolculuğu başladı. Ahşap kaplı uyku kabinleri ve dünya yemekleriyle yolcularına lüks bir Avrupa yolculuğu sunan trenin bilet fiyatları, 821 bin ile 1 milyon 378 bin TL arasında değişiyor.

Haberin Devamı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan ve İstanbul’dan başlayıp Avrupa’nın çeşitli ülkelerini ziyaret ederek yolculuğunu Paris’te tamamlayacak olan turistik tren seferi başladı. Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin tamamlanmasının ardından eylül ayının ilk turistik seferi ‘İstanbul-Paris 2’ sefer adıyla dün Halkalı İstasyonu’ndan yola çıktı. Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi MAV’a ait Altın Kartal isimli turistik trenle nostaljik ve lüks bir yolculuğa çıkan turistler, trene binmeden önce fotoğraf çektirirken, tren çalışanları onları saksafon çalarak karşıladı.

Biletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ tren

Haberin Devamı

14 VAGONDA 52 YOLCU

Halkalı İstasyonu’ndan yolcuların gecikmesinden dolayı 1 saatlik rötarla saat 11.20’de yola çıkan lüks tren, 7 gün sürecek rotasını, sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Slovenya, Avusturya’dan geçerek yolculuğu Paris’te tamamlayacak. İstanbul’dan 52 yolcuyla yola çıkan 14 vagonlu turistik trenin bilet fiyatları, 16.900 Euro (821 bin lira) ile 28.500 Euro (1 milyon 378 bin lira) arasında değişiyor.

Biletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ tren

LÜKS KABİNLER VE YEMEKLER

İçinde ahşap kaplı uyku kabinleri ve canlı müzikli restoranı olan lüks trende ziyaret edilen ülkelere özgü özel yemekler sunulacak. Lüks tren seferleri 14, 17 Eylül, 20 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde devam edecek. Bu seferlerle turizme katkı sağlanması ve tren yolculuğu geleneğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Biletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ tren
Altın Kartal’ın Paris’te bitecek 7 günlük seferi Halkalı İstasyonu’ndan başladı.
Biletleri 821 bin TL’den başlıyor… Kara değil ‘altın’ tren

Lüks trende ahşap kaplı uyku kabinleri bulunuyor.

Gözden KaçmasınGücü gücü yetene dönemi başlamışGücü gücü yetene dönemi başlamışHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lüks Tren#Altın Kartal#Avrupa Yolculuğu

BAKMADAN GEÇME!