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Bilecik'teki vahşet: 14 köpek ölü bulunmuştu! 4 şüpheli gözaltına alındı

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#Bilecik#Köpek#Hayvana Eziyet
Bilecikteki vahşet: 14 köpek ölü bulunmuştu 4 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 13:38

Bilecik'te yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarı sonrası harekete geçen ekipler 14 köpeği ölü bulmuştu. Yaralı bulunan bir köpek ise tedaviye alınmıştı. Korkunç olayla ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde, yol kenarında hareketsiz yatan köpekler olduğu ihbarının ardından harekete geçti. İncelemede 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı köpek tedaviye alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bilecik'te Katliam' başlıklı haberlere konu olan 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin ise yaralı halde ormanlık arazide bulunması olayıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla bir basın açıklaması yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

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#Bilecik#Köpek#Hayvana Eziyet

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