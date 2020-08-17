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Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 13:58,Son Güncelleme:

Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı

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Bilecik'teki 1 köyde 10 ev, karantinaya alındı
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BİLECİK'te, merkeze bağlı Aşağıköy köyünde bulunan 10 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bilecik Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy köyünde Covid-19 pozitif vaka görülmesi ve çok sayıda temaslının olması sebebi ile belirtilen adreslerin 17.08.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle bir sonraki karara kadar karantinaya alınmasına oy birliğine karar verilmiştir" denildi.

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