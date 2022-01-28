Bilecik'te yaşanan rüşvet olayının ardından CHP'de 2 istifa

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalanmıştı. Ardından yaşanan süreçte CHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'ın Belediye Başkanı Semih Şahin'e sahip bir basın açıklaması yapmıştı.

2 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Bu açıklama sonrası İl Başkan vekili Cengiz Çevik ve CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin istifa etti.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet olayının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettiş kente gelerek çalışmalarına başladı.

Müfettişin, 2019 yılından bu yana emlak ve satış dosyalarının yanı sıra bina ruhsatlarına ilişkin belgeleri istendiği öğrenildi.