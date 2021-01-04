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Gündem
BİLECİK (AA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik operasyon başlattı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 32,66 gram metamfetamin, 9,64 gram esrar, 4,80 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu hap ve sentetik eczanın yanı sıra bir tabanca, 49 adet tabanca fişeği, uyuşturucu tüketiminde kullanılan 17 düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.E, T.D, H.Ö, E.U, Y.H, F.H, Ö.B ve N.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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