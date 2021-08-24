MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
GeriGündem Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 24.08.2021 - 18:41 |  Son Güncelleme:

Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 38.39 gram metamfetamin, 2.42 gram esrar, 0.37 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 73 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 35 adet tüfek kartuşu ile 4 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan düzenek ele geçirdi. Operasyonda R.B., N.Ç., O.K., C.Ö., S.Z., D.Ç. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi