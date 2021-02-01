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Gündem
Cafer ELMAS/ BİLECİK (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

Bilecik’te telefon kablosu çalan 3 şüpheliye suçüstü

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Bilecik’te telefon kablosu çalan 3 şüpheliye suçüstü
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BİLECİK’in Pazaryeri ilçesinde bir GSM şirketine ait telefon ve nakil kablolarını çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik’te telefon kablosu çalan 3 şüpheliye suçüstü
Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşdere köyü mevkisinde, devriye sırasında 3 kişiyi, bir GSM şirketine ait telefon ve nakil kablolarını çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler S.Ç., İ.M. ve R.G., ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, yaklaşık 180 metre uzunluğunda kablo, kerpeten, demir testere, pürmüz, 3 adet keski, bağ makası, muhtelif ip ve 2 adet maket bıçağı ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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