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Bilecik'te tartıştığı kocasını bıçakladı

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#Bilecik#Kayı Boyu Mahallesi#Polis
Bilecikte tartıştığı kocasını bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 09:41

Bilecik'te Kayı Boyu Mahallesi'nde tartıştığı kocasının boğazına bıçak saplayan kadın gözaltına alınırken, ağır yaralanan kocası ameliyata alındı.

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Olay, dün gece Bilecik merkez Kayı Boyu Mahallesi Çınar 1 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşayan Reşit A. ile eşi Hülya A. arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda cinnet getiren kadın eline aldığı bıçağı eşinin boyun kısmına sapladı.

Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan koca, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Boynunda 10 santimetrelik bir kesik oluşan Reşit A. ameliyata alınırken, Hülya A. da gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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#Bilecik#Kayı Boyu Mahallesi#Polis

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