Bilecikte tarihi keşif! Batı Anadolu'da günümüze ulaşan en eski iskelet

Bahçelievler Mahallesi’ndeki boş arazide görülen seramik parçaları üzerine Arkeoloji Müzesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Arkeoloji Bölümü’nün başlattığı kazı çalışmaları sürüyor. TÜBİTAK tarafından buluntu ahşap parçalara yapılan yaş tayini analizlerinde yerleşmenin 9 bin yıl öncesine dayandığı ve en az 500 yıl boyunca kesintisiz yaşamın devam ettiği belirlendi. Alanda yapılan kazı çalışmalarında kemik ve taşlardan yapılmış aletlerin yanı sıra ilk kez insan iskeletine ulaşıldı. Kazı yetkilileri, alandaki avluda bulunan insan iskeletinin Batı Anadolu’dan günümüze ulaşan en eski insan iskeleti olarak değerlendirilerek uzmanlar tarafından cinsiyeti ve hangi dönemde yaşadığının belirlenmesi için özel çalışma yapılacağını ifade etti.



’İSKELET 8 BİN 500 YILLIK’



Kazılar Dairesi Başkanlığı da sosyal medya hesabından insan iskeleti ve kazı alanı fotoğraflarını paylaşarak, "Bilecik Bahçelievler Mahallesi kazılarımızda, 8 bin 500 yıllık bir iskelet bulundu. Bugüne kadar bilinen en eski Bilecikli. Heyecan verici bulgular için kazmaya devam" yazdı.