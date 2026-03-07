×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bilecik'te sınıf öğretmeni, aracında ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bilecik#Söğüt#Öğretmen
Bilecikte sınıf öğretmeni, aracında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2026 09:33

Bilecik'in Söğüt ilçesinden sınıf öğretmeni Erol Küçük aracında ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay; Bilecik'in Söğüt ilçesi Orta Mahalle Eskişehir Caddesi üzerinde park halindeki 26 AID 974 plakalı kamyonet içerisinde hareketsiz duran bir şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi.

Olay yerine acil servis ekipleri geldiğinde şahsın öldüğü tespit edildi. Şahsın ilçeye bağlı Küre Köyü'nde eğitim veren Dursun Fakıh İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Erol Küçük olduğu tespit edildi.

Küçük'ün cansız bedeni Olay Yeri İncele Ekipleri'nce yapılan çalışma ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erol Küçük'ün ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tahmin ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilecik#Söğüt#Öğretmen

BAKMADAN GEÇME!