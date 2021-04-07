Bilecik'te şiddetli yağış! Tarım arazileri sular altında kaldı

Osmaneli'de şiddetli yağışlar, taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu. Göksu Nehri, sağanak sonrası taşarken, çevresindeki birçok tarım arazisi de sular altında kaldı. Belediye Başkanı Münür Şahin, tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Sel baskınlarının çiftçilerde zarara yol açtığını kaydeden Şahin, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce verilen 'sarı kod' ile uyarısıyla beraber Bursa'da fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasından taşkın haberleri geldi. Uludağ’da eriyen kar sularına 2 gündür devam eden sağanak yağış da eklenince yoğun sular bölgemize kadar geldi. Çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bursa, İnegöl, Yenişehir’deki aşırı yağmur Osmaneli ilçemizde Göksu Vadisi'nde tarlalarda hasara sebep oldu. Göksu Vadisi’nde vatandaşımızın gördüğü zarar mutlaka hükümetimizce yapılacak desteklerle giderilecektir” dedi.



Öte yandan Tarım ve Orman Osmaneli İlçe Müdürlüğü ekiplerince sular altında kalan tarım arazileriyle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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