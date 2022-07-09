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Bilecik’te sel sularına kapılan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

#Bilecik#Sel#Asiye Bikmen

Bilecik’te sel sularına kapılan anne hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde bugün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı felç etti. Şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, Asiye Bikmen'in oturduğu evin önünde bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Bu esnada Asiye Bikmen (70) suya kapılırken, annesinin suya kapıldığı gören oğlu Sinan Bikmen de hemen suya atladı. 500 metre ileride köylüler Asiye Bikmen’in cansız bedenine ulaşırken, oğlunu da yaralı bir şekilde buldular. Asiye Bikmen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı oğlu da aynı hastanede tedavi altına alındı.

“ANNESİNİN SELE KAPILDIĞINI GÖREN OĞLU DA SUYA ATLAMIŞ”

Köy muhtarı Murat Yüksel, bugün öğleden sonra şiddetli bir yağmurun bastırdığını söyleyerek, "Bugün köyümüzde yaşanan afet sonrası bir ablamızı kaybettik. Evinin kapısının önünde sel ablamızı alarak götürdüğü esnada bunu gören oğlu da hemen suya atlamış. 500 metre ileride Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşılırken, oğlu da yaralı bir şekilde bulundu. Oğlunun acıdan bağırdığı için köylüler sesini duymuş ve bu şekilde ikisi de bulunmuş. Türkmen köyünün başı sağ olsun" dedi.

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#Bilecik#Sel#Asiye Bikmen

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