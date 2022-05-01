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Bilecik'te panik! Fabrikadan alevler yükseliyor

#Bilecik#Yangın#İtfaiye

Bilecik'te organize sanayi bölgesinde otomobil lastiği üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale ediyor.

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Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bilecikte panik Fabrikadan alevler yükseliyor

Fabrikadaki lastiklerin yanmasıyla gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Bilecikte panik Fabrikadan alevler yükseliyor

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#Bilecik#Yangın#İtfaiye

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