Bilecik'te panik! Fabrikadan alevler yükseliyor

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Bilecik 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomobil lastiği fabrikasında saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Fabrikadaki lastiklerin yanmasıyla gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.