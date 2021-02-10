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Gündem
Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:50 | Son Güncelleme:

Bilecik'te otomobil takla attı: 2 yaralı

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Bilecik'te otomobil takla attı: 2 yaralı
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BİLECİK'te, sürücüsü Recep A.’nın kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük-Bursa Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Recep A. yönetimindeki 42 AGL 046 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Recep A. ile otomobilde bulunan Fatma A., Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.

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