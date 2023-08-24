Bilecik'te orman yangını... Validen açıklama: Havadan müdahale ediyoruz

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Bilecik'te orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale eden hava araçları da bölgeye sevk edildi. Öte yandan yangın alanına gelen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yetkililerden bildi aldı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Aygöl, yangının kent merkezine yakın bir noktada çıktığını söyledi.

"HAVADAN MÜDAHALE EDİYORUZ"

Aygöl, çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Elektrik hattından düşen telin Yangın çıkardığı ihbarı üzerine ekipler hızlıca müdahaleye devam ediyor. Kayalık olan alanda rüzgâr hızlı esiyor. Tüm ekiplerimizi aşağıda konuşlandırdık ama buradan müdahale şansımız yok. Orman Bölge Müdürlüğümüzün 2 helikopteri ve 1 uçağı şu anda yukarıdan müdahale ediyor. Yangının çıktığı alan çok dar. Genişleme ihtimali düşük göründüğünden dolayı sevindirici bir durum bu. Takip ediyoruz. Tüm ekiplerimizle hazır durumdayız, müdahale ediyoruz. İnşallah çok fazla bir zarar olmadan söndüreceğiz" dedi.