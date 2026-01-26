×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bilecik'te korkunç olay! 21 yaşındaki Haktan Kösem, otomobilde ölü bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bilecik#Haktan Kösem#Otomobil
Bilecikte korkunç olay 21 yaşındaki Haktan Kösem, otomobilde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 12:07

Bilecik'te Osmangazi Mahallesi'ndeki bir sitenin otopark alanında 21 yaşındaki Haktan Kösem, babasına ait otomobilde ölü bulundu.

Haberin Devamı

Olay, merkez Osmangazi Mahallesi'ndeki bir sitenin otopark alanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kastamonu'da üniversite okuyan 21 yaşındaki Haktan Kösem, tatil dolayısıyla memleketi Bilecik'e geldi.

Arkadaşlarıyla buluşmak için babasına ait hafif ticari araçla evden çıkan Kösem'e ulaşamayan ailesi genci aramaya çıktı. Oğullarının apartman önündeki otoparkta, çalışır vaziyetteki aracın içinde hareketsiz bulan aile durumu 112 Acil'e bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kösem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kösem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. 21 yaşındaki gencin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Gözden KaçmasınBağcılarda zehirlenme faciası: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1 kişinin durumu ağırBağcılar'da zehirlenme faciası: 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 1 kişinin durumu ağırHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilecik#Haktan Kösem#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!