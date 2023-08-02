Bilecik'te kan donduran olay! Sevgilisinin parmaklarını satırla kesti

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Olay dün Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak Feride R.'nin parmaklarını kesti. Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan kadının 5 parmağında kesik olduğu, 2 parmağının ise kesilerek koptuğu öğrenildi.

1 SAAT SONRA YAKALANDI

Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı.

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Başka bir ilde ikameti görülen ve Bilecik'te hiçbir kaydı olmayan şahısların kısa sürede yakalanması büyük takdir topladı.

CANİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Baba ve cani oğlu emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi.