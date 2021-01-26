Bilecik’te fuhuş operasyonu! 8 tutuklama

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte fuhuş amacıyla yer temin ettiği ve aracılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı 7 eve düzenlenen baskında şüpheliler; A.S., E.Y., F.A., M.Y., F.A., A.K. ,İ.K. ve E.İ. örgütlü olarak ‘fuhuş, fuhuşa teşvik veya yer temin etme’ suçlarından gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 2 adet bilgisayar, 19 adet farklı markalarda cep telefonu, kurusıkı tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 518 lira, 400 dolar, 200 Sun Özbek parası ele geçirildi. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen Özbek uyruklu bir kadın ise koruma altına alındı.



Yabancı uyruklu kadınları, Bilecik’e getirerek fuhuş yaptırdığı iddia edilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece ‘fuhuşa teşvik ve yer temin etme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.