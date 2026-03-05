×
Gündem Haberleri

Bilecik’te fabrikada patlama: 1’i ağır 2 işçi yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 10:44

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesi Poyra Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde vardiya sırasında ocak bölümünde meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Vardiyada toplam 16 personelin bulunduğu, bunlardan 4’ünün ocak bölümünde görev yaptığı öğrenildi.

Patlamada Dorukan A. ağır yaralanırken, Tarık A. ise hafif şekilde yaralandı. Entübe edilen Dorukan A. hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Tarık A. ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

