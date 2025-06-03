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Bilecik'te eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı! Pilot yaralandı

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#Eğitim Uçağı#Bilecik#Zorunlu İniş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2025 12:59

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden kalkan eğitim uçağı, Bilecik'te teknik bir arızadan dolayı zorunlu iniş yapmak isterken kaza kırıma uğrayarak ters döndü. Kazada pilot yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan havaalanından sabah saatlerinde havalanan eğitim uçağının pilotu D.K. (22), Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi civarlarına geldiğinde teknik bir arızadan dolayı boş bir araziye iniş yapmak istedi.

Bilecikte eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı Pilot yaralandı
Bu esnada kaza kırıma uğrayan uçak ters döndü. Olayı gören belde sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadın pilotu yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bilecikte eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı Pilot yaralandı

Jandarma kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Eğitim Uçağı#Bilecik#Zorunlu İniş

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