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Cafer ELMAS / BİLECİK, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 17:48,Son Güncelleme:/

Bilecik'te bir köyde koronavirüs karantinası

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Bilecik'te bir köyde koronavirüs karantinası
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BİLECİK'in Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyü, bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Bozüyük ilçesine bağlı Ketenlik köyündeki bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığı öğrenildi. Karantina nedeniyle 28 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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