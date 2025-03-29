Bilecik'te asırlardır süren Osmanlı geleneği bu bayramda da devam etti

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Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nden 30 metre mesafedeki kaya üzerine inşa edilen minare önünde toplanan anaokulu öğrencilerine İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın dualarıyla görevliler tarafından sepetle şeker dağıtıldı.

Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı Şeyh Edebali'nin külliyesinde tef, ney, ud ve çello gibi enstrümanlarla tasavvuf müziği ile ilahiler eşliğinde gelenek devam ediyor.

Şeyh Edebali Külliyesi Alan Sorumlusu Engin Beyce, AA muhabirine, Osmanlı'dan bugüne gelen 700 yıllık geleneğini arife günü yaşattıklarını söyledi.

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Arife günleri her yıl çocuklarla birlikte etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Beyce, şöyle konuştu:

"Minareden sepetle şeker ikramında bulunarak, şeker bayramını yaşatmaya çalışıyoruz. Çocukların bayramı karşılama sevincini onlarla beraber yaşamanın mutluluğu ve gayreti içerisindeyiz. Türk tasavvuf müziği eşliğinde mekanın anlamına uygun olarak çocuklarımız, bayram sevincini önceden yaşamış oldular. Çocuklarımıza nesilden geleneği aktardık. Çocuklarımızda gelecek nesillere geleneği aktarmalarını arzu ediyoruz."