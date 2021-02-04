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Gündem
Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)-
Haber Giriş: 04.02.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Bilecik’te 5 mutasyonlu koronavirüs vakası tespit edildi

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Bilecik’te 5 mutasyonlu koronavirüs vakası tespit edildi
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Bilecik'te koronavirüs testi pozitif çıkan 5 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenerek tedaviye alındı.

Bilecik’te, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 testi yapılan 5 hastada tespit edilen virüsün, mutasyona uğramış virüs olabileceği şüphesi üzerine örnekler Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Burada yapılan incelemede, hastaların mutant vaka olduğu tespit edildi.

Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 servisinde izole edilen hastaların tedavisine başlandığı belirtildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını sürdürüyor.

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