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Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı nerede? Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı hakkında bilgiler

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Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı nerede Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı hakkında bilgiler

Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı askerlik yerlerini öğrenen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Burada askerlik yapacaklar sevk tarihlerinde birliklerine gidecekler. Peki, Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı nerede?

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Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı’nın nerede olduğu merak ediliyor. Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı’na gidecek olan askerler sevk tarihlerine kadar işlemlerini tamamlayacaklar. Birlik, Bilecik Merkez de bulunuyor.

BİLECİK JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI NEREDE?

Bilecik Alay Komutanlığı'nın adresi şu şekilde: Hürriyet, Hoşgör Sk., 11000 Bilecik Merkez/Bilecik

BİLECİK JANDARMA EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞININ FAALİYET ALANI/ TANIMI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak erbaş ve erlerin arzu edilen niteliklere sahip birer jandarma personeli olarak yetiştirilmesini sağlamak. İnsan merkezli, çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda; en saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk personelini jandarma teşkilatına kazandırmaktır.

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